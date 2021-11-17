Турция и Россия решили не заявлять о деталях производства С-400

Подробности совместного проекта Турции и России по производству систем ПВО С-400 будут скрыты по обоюдному согласию. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы с российской стороной договорились не делать пока никаких заявлений, не делиться подробностями», - заявил турецкий лидер в ответ на соответствующий вопрос от журналистов.

По словам Эрдогана, вопрос касается производства компонентов для систем противоракетной обороны С-400.

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганОружиеТурция
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