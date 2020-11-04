Трамп лишается шанса на переизбрание из-за лидерства Байдена в Техасе и Пенсильвании

Кандидат в президенты США Джо Байден лидирует в ключевых штатах Техас и Пенсильвания, сообщает телеканал «360» со ссылкой на предварительные результаты подсчета голосов избирателей.

В Техасе, где обработано 16% бюллетеней, за Байдена проголосовали 53,8%, а действующего президента Дональда Трампа поддерживают 44,9%.

Техас традиционно голосует за республиканцев. Победивший кандидат получит 38 голосов выборщиков. Победа Байдена в данном штате может лишить Трампа шанса править страной во второй раз.

Также Байден побеждает в Вирджинии (13 голосов выборщиков), Мэриленде (10), Массачусетсе (11), Делавэре (3), столичном округе Колумбия (3) и Вермонте (3).

Трамп вырвался в лидеры в Индиане (11 голосов), Кентукки (8), Оклахоме (7 голосов), Западной Вирджинии (5 голосов).

Ранее Байден заявил, что не полностью уверен в своей победе на выборах главы государства.

Тем временем, в Нью-Йорке, на знаменитой площади Таймс-сквер собрались люди в ожидании результатов голосования. На месте работают журналисты, несут дежурство полицейские.

