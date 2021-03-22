Суд признал законным отказ возбудить дело по «отравлению» Навального
Жалобу оппозиционера Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести проверку по ситуации с его предполагаемым отравлением 235-й гарнизонный военный суд отклонил, передает РИА Новости.
Следователь и прокурор просили отклонить жалобу Навального, так как заявление оппозиционера было передано в Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу и там приняли решение дело не возбуждать из-за отсутствия состава преступления.
Напомним, Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Омска 20 августа 2020 года. Позже представители политика попросили главное следственное управление СК России возбудить дело в отношении сотрудников ФСБ, которые предположительно причастны к его отравлению. В СК ответили, что в заявлении отсутствуют конкретные сведения, указывающие на причастность сотрудников ФСБ.
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