Суд на Украине заочно арестовал экс-премьера Азарова

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) Украины и заочно арестовал бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении говорится, что экс-чиновник подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

В ведомстве считают, что в 2010 году бывший тогда президентом РФ Дмитрий Медведев навязал Азарову «Харьковские соглашения» по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Бывший премьер, в свою очередь, по мнению следствия, сознательно обеспечил согласование документа уполномоченными должностными лицами, тем самым способствовал реализации интересов России.

В ГБР уточнили, что заочный арест позволит украинским властям обращаться с запросами об экстрадиции Азарова.

Ранее Киевский суд отправил под круглосуточный домашний арест председателя «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука, которого обвиняют в организации незаконных поставок угля из Донбасса, передаёт ОТР.

