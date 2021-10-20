Суд на Украине заочно арестовал экс-премьера Азарова
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) Украины и заочно арестовал бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, сообщает пресс-служба ГБР.
В сообщении говорится, что экс-чиновник подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.
В ведомстве считают, что в 2010 году бывший тогда президентом РФ Дмитрий Медведев навязал Азарову «Харьковские соглашения» по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Бывший премьер, в свою очередь, по мнению следствия, сознательно обеспечил согласование документа уполномоченными должностными лицами, тем самым способствовал реализации интересов России.
В ГБР уточнили, что заочный арест позволит украинским властям обращаться с запросами об экстрадиции Азарова.
Ранее Киевский суд отправил под круглосуточный домашний арест председателя «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука, которого обвиняют в организации незаконных поставок угля из Донбасса, передаёт ОТР.
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