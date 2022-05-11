США выразили готовность к участию в восстановлении Украины

Власти США выразили готовность участвовать в восстановлении Украины после завершения на территории боевых действий. Об этом заявил глава Госдепа Нед Прайс, передает ТАСС.

Прайс отметил, что Соединенные Штаты будут готовы к этому, как только появится такая возможность. Он добавил, что до этого США продолжат оказывать гуманитарную помощь Украине.



Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

