США призвали Россию сотрудничать в расследовании дела Навального

Вашингтон призывает Москву в полном объёме сотрудничать в расследовании происшествия с Алексеем Навальным. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео. Он вновь утверждал, что российский оппозиционер подвергся нападению с применением химического отравляющего вещества.

Ранее правительство Германии выступило с утверждением, что Навальный был отравлен субстанцией из группы «Новичок». Позднее Организация по запрещению химического оружия подтвердила эту версию на основе биологических проб, взятых у россиянина.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в связи с этим напомнил, что Берлин и ОЗХО так и не предоставили России никаких материалов, которые бы доказывали данную версию.

Между тем, Евросоюз завершил сегодня согласование санкций по делу Алексея Навального. Они будут введены в отношении конкретных лиц, отмечает Ura.ru.

Источник The New York Times в структурах ЕС назвал среди них заместителя главы администрации Кремля Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова.

Кроме того, утверждается, что под санкции попадут глава управления по внутренней политике Кремля Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

