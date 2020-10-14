США призвали Россию сотрудничать в расследовании дела Навального
Вашингтон призывает Москву в полном объёме сотрудничать в расследовании происшествия с Алексеем Навальным. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео. Он вновь утверждал, что российский оппозиционер подвергся нападению с применением химического отравляющего вещества.
Ранее правительство Германии выступило с утверждением, что Навальный был отравлен субстанцией из группы «Новичок». Позднее Организация по запрещению химического оружия подтвердила эту версию на основе биологических проб, взятых у россиянина.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в связи с этим напомнил, что Берлин и ОЗХО так и не предоставили России никаких материалов, которые бы доказывали данную версию.
Между тем, Евросоюз завершил сегодня согласование санкций по делу Алексея Навального. Они будут введены в отношении конкретных лиц, отмечает Ura.ru.
Источник The New York Times в структурах ЕС назвал среди них заместителя главы администрации Кремля Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова.
Кроме того, утверждается, что под санкции попадут глава управления по внутренней политике Кремля Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
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