Для возвращения Крыма в состав Украины необходимо «вернуть мозги людей», заявил бывший губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын.

В эфире крымско-татарского телеканала ATR Куницын пояснил, что нужно «перевернуть сознание» крымчан.

Кроме того, советник заявил, что образование крымско-татарской автономии на полуострове невозможно, так как 85% населения региона составляют представители других народов.

Куницын также выступил против смены названий крымских населённых пунктов, отметив при этом, что не хочет занимать сторону ни одного конкретного этноса.

Крым вновь стал частью России в 2014 году в результате референдума. Около 96% жителей полуострова поддержали вхождение региона в состав РФ. Тем не менее, украинские политики и общественные деятели нередко выступают с инициативами, которые могли бы «вернуть» Крым Украине. Однако, по словам российского президента Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».

