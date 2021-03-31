Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках
Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон, дающий действующему президенту страны претендовать еще на два срока. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, документ расширяет список ограничений, согласно которым гражданин не может претендовать на мандат депутата Государственной думы.
Таким образом, законодательство о выборах и референдумах будет приведено в соответствие с поправками к Конституции страны.
Зaконом зaкрепляется, что ограничивающее число президентских сроков положение Конституции применяется к лицу, занимавшему должность президента, без учета числа сроков, в течение которых лицо осуществляло полномочия главы государства на момент вступления в силу соответствующей поправки. Возможность этого лица занимать должность президента России в течение сроков, допустимых указанным положением, не исключается.
Ранее Госдума в третьем чтении закон, согласно которому действующий президент может баллотироваться еще на два срока, напоминает RT.
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