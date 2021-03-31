Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках

Кроме того, документ расширяет список ограничений, согласно которым гражданин не может претендовать на мандат депутата Государственной думы.

Таким образом, законодательство о выборах и референдумах будет приведено в соответствие с поправками к Конституции страны.

Зaконом зaкрепляется, что ограничивающее число президентских сроков положение Конституции применяется к лицу, занимавшему должность президента, без учета числа сроков, в течение которых лицо осуществляло полномочия главы государства на момент вступления в силу соответствующей поправки. Возможность этого лица занимать должность президента России в течение сроков, допустимых указанным положением, не исключается.

Ранее Госдума в третьем чтении закон, согласно которому действующий президент может баллотироваться еще на два срока, напоминает RT.

