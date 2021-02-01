Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Мьянме. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, заседание пройдет в закрытом режиме в онлайн-формате. Госпереворот в Мьянме совершили военные, которые обвинили правительство в фальсификации результатов выборов.

Задержаны глава правительства Мьянмы Аун Сан Су Чжи, а также президент страны Вин Мьин. Военное телевидение Мьянмы объявило о введении чрезвычайного положения в стране на один год.

Обеспокоенность данной ситуацией выразили премьер Великобритании Борис Джонсон, пресс-секретарь главы США Джен Псаки, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.