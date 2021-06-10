Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В сообщении говорится, что соответствующая нота была вручена временному поверенному в делах республики в России Оливере Чаушевской-Димовской.

В МИД РФ отметили, что такое решение было принято в ответ на ничем не мотивированные действия северомакедонской стороны, которая в мае 2021 года объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье.

Власти Северной Македонии в мае объявили о высылке из страны одного российского дипломата, сообщает RT. Глава МИД республики Буяр Османи выразил надежду, что данное решение не повлияет на отношения Москвы со Скопье.

