Сочи и Минск стали городами-побратимами
Минск и Сочи стали городами-побратимами. Как сообщает пресс-служба городского исполнительного комитета белорусской столицы, соответствующее соглашение подписано в ходе седьмого заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Краснодарского края.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что минские власти настроены на «продуктивное взаимодействие во всех отраслях».
«Мы заложим в наши документы все задачи и в дальнейшем ежегодно будем контролировать их выполнение», - в свою очередь указал мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель добавил, что сотрудничество Кубани с Белоруссией является примером, на который региональные власти «обращают внимание всех иностранных партнёров».
Донецку присвоено звание «города-героя». Соответствующий указ подписал глава ДНР Александр Захарченко. Об этом в субботу сообщает РИА Новости.
Отмечается, что звание «города-героя» присвоено Донецку «за мужество, стойкость и массовый героизм».
Ранее Симферополь стал побратимом Донецка, соответствующее соглашение подписали администрации двух городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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