Сочи и Минск стали городами-побратимами

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что минские власти настроены на «продуктивное взаимодействие во всех отраслях».

«Мы заложим в наши документы все задачи и в дальнейшем ежегодно будем контролировать их выполнение», - в свою очередь указал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель добавил, что сотрудничество Кубани с Белоруссией является примером, на который региональные власти «обращают внимание всех иностранных партнёров».

Донецку присвоено звание «города-героя». Соответствующий указ подписал глава ДНР Александр Захарченко. Об этом в субботу сообщает РИА Новости.

Отмечается, что звание «города-героя» присвоено Донецку «за мужество, стойкость и массовый героизм».

Ранее Симферополь стал побратимом Донецка, соответствующее соглашение подписали администрации двух городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

