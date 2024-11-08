СМИ: Зять Трампа исключил возвращение в администрацию США

Зять избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не намерен возвращаться в новую администрацию главы государства. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

Во время предыдущего президентского срока Трампа Кушнер был его старшим советником. Теперь муж дочери избранного президента Иванки Трамп не вернется в Белый дом. Однако, по данным источников, Кушнер может заниматься в администрации консультированием по политике на Ближнем Востоке.

Отмечается, что команда главы государства рассматривает кандидатуры экс-сотрудника Совета национальной безопасности Виктории Коутс и отставного генерал-майора Мигеля Корреа для работы с проблемами региона при возможном участии Кушнера.

Между тем стало известно, что главой аппарата Белого дома при администрации Трампа назначат Сюзан Уайлс, пишет RT. Впервые аппарат возглавит женщина.

