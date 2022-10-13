СМИ: В экономической войне между Россией и Западом наступил критический момент
Россия выиграла экономическую войну с Европой, так как Запад оказался на грани глубокой рецессии в то время, как экономика России продолжила укрепляться. Об этом сообщает The Economist. Материал в британском журнале вышел под заголовком «Пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из нее».
Свой вывод журнал подкрепляет данными банка Goldman Sachs, который рассчитывает "индикатор текущей активности", дающий представление о том, как обстоят дела в экономике от месяца к месяцу. Так, согласно полученным данным, активность в России существенно выше, чем в крупных европейских странах. Индикатор потребительских расходов, рассчитываемый Сбербанком, просел после указа о мобилизации, но с тех пор снова немного вырос. Восстановился и объем производства в автомобильной промышленности, несколько месяцев назад упавший практически до нуля, что говорит о том, что производителям удалось заместить поставки из стран Запада.
Сегодня ежемесячный импорт товаров в Россию в долларовом выражении почти гарантированно превышает средний уровень прошлого года, указывает журнал. В своих последних прогнозных отчетах, опубликованных 11 октября, МВФ улучшил прогноз по экономике России на этот год. В апреле предполагалось, что ВВП России снизится на 8,5%. Теперь ожидается снижение на 3,4%. Радоваться тут нечему, но такой спад представляется решаемой проблемой, подчеркивает издание.
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