СМИ: Трамп набрал необходимое для победы число голосов выборщиков

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп набрал число голосов выборщиков, необходимое для победы на выборах главы государства. Об этом сообщает Fox News.

По данным СМИ, у Трампа 277 голосов. При этом его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, получила 226 голосов. Для победы на выборах один из кандидатов должен набрать не менее 270 из 538 голосов выборщиков.

Согласно прогнозам ряда других американских СМИ, Трамп значительно опережает Харрис, но еще не получил необходимого для победы количества голосов. Так, New York Times фиксирует 248 голосов у Трампа и 214 у Харрис, аналогичные данные приводит Associated Press.

Между тем бизнесмен Ким Дотком выразил уверенность в победе Дональда Трампа на выборах президента и назвал голосование «мастер-классом по карме», сообщает РЕН ТВ.

