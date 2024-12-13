СМИ: Трамп может нанести удары по Ирану, чтобы помешать ядерной программе

Избранный президент США Дональд Трамп может нанести «превентивные авиаудары» по Ирану для противодействия ядерной программе республики. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным издания, переходная команда политика разрабатывает стратегию максимального давления на Иран. Она может быть основана на военных мерах с ужесточением экономических санкций. Газета пишет, что ранее Трамп выразил обеспокоенность возможным «ядерным прорывом» Тегерана.

В Вашингтоне изучают два варианта дальнейших действий в отношении республики. Так, США могут усилить военное давление за счет переброски на Ближний Восток своих войск, самолетов и кораблей. Также американская сторона может продать передовые виды вооружений, в том числе противобункерные бомбы, Израилю. Второй план предусматривает угрозу применения военной силы, которая может убедить Иран согласиться на предложенные США дипломатические меры урегулирования.

Ранее Дональд Трамп допустил возможность начала конфликта Соединенных Штатов с Ираном, напоминает 360.ru.

