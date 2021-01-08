СМИ: Министр здравоохранения ФРГ обдумывает выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера

Глава Минздрава Германии, член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан может стать кандидатом на пост канцлера ФРГ, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в политических кругах.

По данным издания, в последнее время министр и «влиятельные представители ХДС» несколько раз обсуждали такой сценарий по телефону.

Выборы нового председателя ХДС пройдут 15-16 января. На этот пост претендуют премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц, а также председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Рёттген, сообщает ТАСС.

Кандидатом на пост канцлера ФРГ, как правило, становится лидер партии, однако это не является обязательным условием. По данным СМИ, Шпан, который входит в предвыборную команду Лашета, может стать кандидатом в случае, если его рейтинги будут выше, чем у лидера партии. При этом председателем ХДС должен стать именно Лашет.

Сам Шпан данную информацию не подтверждает.

Министр здравоохранения, по данным декабрьских опросов, весьма популярен. За «максимально возможное влияние Шпана в политике» Германии высказались 52% респондентов, что на 1% больше, чем у действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

