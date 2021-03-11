Следком Армении направил в Генпрокуратуру уголовное дело против оппозиционера Манукяна
Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении лидера оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что политик обвиняется в том, что во время митингов на площади Азатутюн 12 и 20 февраля 2021 года он «публичо призывал к захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя».
Следователи направили уголовное дело в Генеральную прокуратуру Армении «для утверждения обвинительного заключения, а также с ходатайством о передаче дела в суд».
Ранее Манукян был приглашен в СК и допрошен, после чего его отпустили под подписку о невыезде. Сам оппозиционер заявил, что возбуждённое против него дело является политически мотивированным, сообщает RT.
Оппозиционное «Движение за спасение родины», в которое вошли более десятка партий, избрало Манукяна своим кандидатом в премьеры для формирования временного правительства, если глава правительства Никол Пашинян уйдёт в отставку.
Акции протеста с призывами к отставке главы кабмина не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.
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