Самоотвод. Глава Мосгорсуда подала в отставку

Ольга Егорова подала в отставку с поста председателя Мосгорсуда. Причем, она не только покидает пост, который занимала 20 лет, но и просит прекратить свои полномочия в качестве судьи. Егорова возглавила Мосгорсуд в 2000 году. В последний раз она была переназначена на должность указом президента 25 октября 2014 года.

О грядущей отставке Егоровой говорили уже давно. Причиной тому - длительный конфликт с руководством Верховного суда, от которого она получила в этом году отрицательную характеристику.

Оценка работы Егоровой во главе Мосгорсуда за все 20 лет далеко не однозначная. Есть неоспоримые достижения: решение вопросов с волокитой при рассмотрении дел, с кадровым составом и материальным обеспечением московских судей и сотрудников аппаратов судов; налаживание работы судов присяжных и мировых судов; новые здания для районных судов и для самого Мосгорсуда.

Среди других достижений судьи также называют развитие электронного правосудия и повышение открытости судебной системы для СМИ. Электронный портал столичных судов считается едва ли не самой совершенной подобной площадкой. Именно при Егоровой была введена практика аудиовидеофиксации судебных заседаний, видеотрансляций с самых значимых процессов, дела стали переводить в электронный вид, появилась практика электронного исполнения судебных решений. Это – с одной стороны.

С другой стороны, Мосгорсуд эпохи Егоровой в адвокатском сообществе и в правозащитном многие считают системой, которую давно пора реформировать. В качестве претензий к ней называются фактическая потеря районными судами независимости, практически полное отсутствие оправдательных приговоров даже по абсолютно очевидным основаниям (вспомним приговор актеру Устинову в рамках «московского дела»), редкое применение не связанных с лишением свободы мер пресечения и наказания. Более того, за время ее работы главой столичной судебной системы о давлении с ее стороны неоднократно заявляли судьи Мосгорсуда, некоторые из которых в результате лишились своего статуса.

Имя преемника Егоровой во главе Мосгорсуда уже известно – практически со стопроцентной вероятностью им станет председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, который стал единственным, кто подал заявку на замещение вакантной должности. Высшая квалификационная коллегия судей уже одобрила его кандидатуру. Это решение официально позволяет президенту Владимиру Путину назначить Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда.



Михаил Птицын в прошлом – профессиональный военный. Вся его судейская карьера также связана с военной системой правосудия. Какие трансформации ждут при его руководстве правосудие гражданское в Москве, предсказать сейчас вряд ли кто возьмется.

