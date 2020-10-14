Путин заявил о возобновлении экономической кооперации с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к возобновлению полноформатной экономической кооперации с Украиной.

На совещании с членами правительства Путин отметил, что уровень и глубина кооперации между предприятиями России и Украины «были очень высокими», это приносило взаимную пользу, в том числе, обеспечивало людей работой и достойной зарплатой.

Президент РФ напомнил, что существующие ограничения вводились Киевом, а все действия Москвы «носят только ответный характер».

Глава государства объявил, что Россия снимет санкции с украинских предприятий и разрешит им поставки товаров в Россию. Речь идет о компании "Брацлав", Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонном комбинате.

