Путин заявил о возобновлении экономической кооперации с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о готовности к возобновлению полноформатной экономической кооперации с Украиной.
На совещании с членами правительства Путин отметил, что уровень и глубина кооперации между предприятиями России и Украины «были очень высокими», это приносило взаимную пользу, в том числе, обеспечивало людей работой и достойной зарплатой.
Президент РФ напомнил, что существующие ограничения вводились Киевом, а все действия Москвы «носят только ответный характер».
Глава государства объявил, что Россия снимет санкции с украинских предприятий и разрешит им поставки товаров в Россию. Речь идет о компании "Брацлав", Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонном комбинате.
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