Российского посла вызвали в МИД Ирана
Посла России в Иране Левана Джагаряна пригласили в министерство иностранных дел республики из-за публикации совместного фото с послом Великобритании Саймоном Шерклиффом. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ.
🇷🇺Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the 🇬🇧British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) August 11, 2021
Как отметили в диппредставительстве, Джагаряна вызвали в МИД Ирана «по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности» на фотографию с Шерклиффом на фоне российского посольства в Тегеране.
Накануне посольство РФ в Иране опубликовало снимок со встречи Джагаряна и Шерклиффа. Фото было сделано «на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году», в ходе которой были намечены контуры послевоенной системы международных отношений.
Иранские политики раскритиковали публикацию, назвав фото неуместным. В частности, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф напомнил, что Иран доказал, что «его судьба никогда не может зависеть от решений иностранных посольств или держав». В свою очередь, российское посольство заявило, что в публикации не было «антииранского» посыла.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- Лукашенко: В Белоруссии не будет принудительной вакцинации от COVID-19
- Отменен первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету
- Среди голосующих онлайн москвичей разыграют 20 квартир и 100 автомобилей
- В Белоруссии рассказали о процессе разработки собственной вакцины от COVID-19
- Дептранс продлил более 1,2 млн проездных, неиспользованных во время пандемии
- Искать людей и обломки Ми-8 в озере на Камчатке будут военные подводные аппараты
- Выживший в аварии Ми-8 журналист Корженевский рассказал о «чудовищной погоде»
- ЦИК последним зарегистрировал список «Единой России» на выборы в Госдуму
- Российского посла вызвали в МИД Ирана
- Коэффициент распространения коронавируса в Москве упал до минимума за две недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru