Российского посла вызвали в МИД Ирана

Как отметили в диппредставительстве, Джагаряна вызвали в МИД Ирана «по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности» на фотографию с Шерклиффом на фоне российского посольства в Тегеране.

Накануне посольство РФ в Иране опубликовало снимок со встречи Джагаряна и Шерклиффа. Фото было сделано «на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году», в ходе которой были намечены контуры послевоенной системы международных отношений.

Иранские политики раскритиковали публикацию, назвав фото неуместным. В частности, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф напомнил, что Иран доказал, что «его судьба никогда не может зависеть от решений иностранных посольств или держав». В свою очередь, российское посольство заявило, что в публикации не было «антииранского» посыла.

