Росавиация продлила ограничения на полеты в граничащие с Украиной города

Ограничения полётов продлен до 19 апреля в нескольких аэропортах юга и центральной части России. Об этом пишет Росавиация на своем официальном сайте.

Режим ограничения на полеты будет сохраняться до 3:45 утра в 11 российских аэропортах. Это Анапа, Геленджик, Краснодар, Симферополь, Элиста и Ростов-на-Дону на юге, а также Курск, Липецк, Брянск, Белгород и Воронеж в Черноземье.

Пассажиры смогут воспользоваться альтернативными маршрутами, прилетая в аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя. В сообщении подчеркивается, что остальные аэропорты России, в том числе и международные, работают в штатном режиме.

Ранее власти граничащих с Украиной территорий ввели повышенный уровень террористической опасности. Ограничения коснулись Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областей.

