Росавиация продлила ограничения на полеты в граничащие с Украиной города
Ограничения полётов продлен до 19 апреля в нескольких аэропортах юга и центральной части России. Об этом пишет Росавиация на своем официальном сайте.
Режим ограничения на полеты будет сохраняться до 3:45 утра в 11 российских аэропортах. Это Анапа, Геленджик, Краснодар, Симферополь, Элиста и Ростов-на-Дону на юге, а также Курск, Липецк, Брянск, Белгород и Воронеж в Черноземье.
Пассажиры смогут воспользоваться альтернативными маршрутами, прилетая в аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя. В сообщении подчеркивается, что остальные аэропорты России, в том числе и международные, работают в штатном режиме.
Ранее власти граничащих с Украиной территорий ввели повышенный уровень террористической опасности. Ограничения коснулись Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областей.
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