РФ, США, ЕС и ООН провели онлайн-встречу по ближневосточному урегулированию

В МИД России рассказали о телеконференции спецпредставителей "квартета" по ближневосточному урегулированию, в который входит РФ, США, ЕС и ООН. Об этом сообщает Интерфакс.

В мероприятии приняли участие представители по ближневосточному урегулированию всех четырех сторон. В него вошли спецпредставитель МИД РФ Владимир Сафронков, заместитель госсекретаря США Хейди Амр, спецпредставитель ЕС Сюзанна Терстал и спецкоординатор ООН по Ближнему Востоку Тор Веннесланд.

Россия инициировала обсуждение возобновления прямых переговоров между Палестиной и Израилем под эгидой "квартета". В МИД напомнили, что фундаментальной целью является создание двух государств - Палестины и Израиля, живущих рядом "в мире и безопасности".

Российская сторона напомнила о недопустимости односторонней активности, в том числе подстрекательство к насильственным действиям, усиление "поселенческой активности", в которую входит снос построек, созданных палестинцами, на Западном берегу реки Иордан.

Участники договорились о проведении регулярных встреч в формате "квартета". Кроме того, в понедельник представители РФ Сафронков и представитель США по ближневосточному ургегулированию Амр также провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможности посредничества в палестино-израильском урегулировании.

