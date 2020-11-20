Разведки стран ЕС подготовили первый в истории доклад по общим угрозам
Разведывательные службы стран Евросоюза впервые подготовили доклад об общих угрозах. Об этом по итогам заседания министров обороны стран ЕС сообщил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Глава дипломатии отметил, что совместный документ разведок можно считать «первым шагом в общей стратегии евробезопасности».
В пятницу главы Минобороны государств-членов ЕС обсудили на видеоконференции основные направления в обороне и безопасности, которые позволят эффективнее использовать возможности союза, реагировать на внешние кризисы и защищать граждан ЕС.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщали о завершении работы разведслужб над анализом рисков ЕС. Внутренняя разведывательная служба подготовила его на основе данных разведок 27 стран-участников союза. Отмечалось, что подобный документ — первый в истории ЕС.
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