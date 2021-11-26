Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
Экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков выразил желание баллотироваться в президенты страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Также политик заявил о намерении создать партию. Соответствующее заявление Разумков сделал в передаче «Свобода слова Савика Шустера» в Youtube.
«И президентские, и парламентские», - заявил он, отвечая на вопрос ведущего, в каких выборах он собирается принять участие.
Действующий президент Украины Владимир Зеленский занял должность весной 2019 года. Он также не исключал возможности баллотироваться вновь.
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