Раненым в Белгородской области выплатят компенсации

Раненые жители Белгородской области имеют право на получение компенсации в размере 500 тысяч рублей из регионального бюджета. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Речь идёт о жителях, получивших средние и тяжелые ранения при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. По слова главы региона, раненые в данных случаях приравниваются к военнослужащим.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.

