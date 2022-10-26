Раненым в Белгородской области выплатят компенсации
Раненые жители Белгородской области имеют право на получение компенсации в размере 500 тысяч рублей из регионального бюджета. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Речь идёт о жителях, получивших средние и тяжелые ранения при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. По слова главы региона, раненые в данных случаях приравниваются к военнослужащим.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы, среди которых Белгородская, Курская и Брянская области.
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