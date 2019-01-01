Подготовку Литвы к войне с РФ списали на распад СССР и фрустрацию

Издание National Interest уверено, что вероятность «российской агрессии» против стран Прибалтики крайне мала, но Литва все равно активно готовится к военному конфликту, которого, скорее всего, никогда не будет. По мнению журналистов, литовские власти полагают, что Москва расценивает Прибалтику как «потерянные территории» и страстно желает вернуть их.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов заявил в эфире НСН, что Литва, объятая антироссийской агрессией, сама себе создает проблемы (слушайте аудио).