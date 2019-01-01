Подготовку Литвы к войне с РФ списали на распад СССР и фрустрацию
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН в эфире НСН заявил, что Литва сама себя загнала в угол в отношениях с Россией.
Издание National Interest уверено, что вероятность «российской агрессии» против стран Прибалтики крайне мала, но Литва все равно активно готовится к военному конфликту, которого, скорее всего, никогда не будет. По мнению журналистов, литовские власти полагают, что Москва расценивает Прибалтику как «потерянные территории» и страстно желает вернуть их.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов заявил в эфире НСН, что Литва, объятая антироссийской агрессией, сама себе создает проблемы (слушайте аудио).
«Нет дыма без огня, но мне кажется, что помимо геополитики, большой материал социопсихологического свойства. Наши прибалтийские соседи испытывают чувство фрустрации, беспокойства, учитывая историю выхода из Советского Союза. Учитывая то, как они поступили в отношении меньшинств, социальная напряженность, такой, скажем, взрывчатый материал, сохраняется. Это клубок противоречий и опасений, который зиждется на истории и социальной психологии», - уверен эксперт.
Добавим, по данным National Interest Литва может мобилизовать только 14 тысяч человек военных сухопутных сил и ВМС. При этом 4 тысячи прошли только срочную службу и не имеют опыта.
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