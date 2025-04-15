Работница мебельного завода смутилась после вопроса Путина
Глава государства Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и открытия некоторых промышленных объектов пообщался с одной из сотрудниц нового предприятия, сообщает РИА Новости.
Президент поинтересовался у работницы об условиях работы и зарплате сотрудников. Сотрудница смутилась, и предпочла не отвечать на вопрос о зарплате, но рассказала, что условия для работы хорошие, для сотрудников в доступе есть детские сады, школы и магазины.
По словам Путина, запущенные производства являются важными «для всей экономики» страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru