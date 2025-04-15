Работница мебельного завода смутилась после вопроса Путина

Глава государства Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и открытия некоторых промышленных объектов пообщался с одной из сотрудниц нового предприятия, сообщает РИА Новости.

Президент поинтересовался у работницы об условиях работы и зарплате сотрудников. Сотрудница смутилась, и предпочла не отвечать на вопрос о зарплате, но рассказала, что условия для работы хорошие, для сотрудников в доступе есть детские сады, школы и магазины.

По словам Путина, запущенные производства являются важными «для всей экономики» страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

