ПВО Израиля перехватило десятки ракет Сектора Газа. Видео

Система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля «Железный купол» перехватила десятки ракет, которые были выпущены с территории сектора Газа, сообщает Reuters. Видео, на котором противоракетные снаряды вылетают на перехват, было опубликовано израильской армией.

На ролике видно, как установка несколько раз совершает выстрел.