ПВО Израиля перехватило десятки ракет Сектора Газа. Видео

12 ноября 201911:32

Система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля «Железный купол» перехватила десятки ракет, которые были выпущены с территории сектора Газа, сообщает Reuters. Видео, на котором противоракетные снаряды вылетают на перехват, было опубликовано израильской армией.

На ролике видно, как установка несколько раз совершает выстрел.

По заявлению военных, с палестинских территорий по израильским выпущено минимум 50 ракет, 20 из них перехватили системы противовоздушной обороны. В Twitter ЦAХAЛa сообщaется, что рaкеты достигли не только грaничaщих с Гaзой, но и центрaльных территорий Изрaиля.


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ТЕГИ:ПвоИзраильСектор Газа