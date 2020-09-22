Путин в ООН, отчуждение и наказание, частники в космосе

Пандемия коронавируса и ее последствия стали одной из главных тем речи президента России на сессии Генассамблеи ООН.

Пандемия, которая прямо затронула миллионы людей, стала принципиально новым вызовом, заявил Владимир Путин. Одна из первоочередных необходимостей в условиях пандемии – ликвидация преград для партнерства стран в сфере медицины, указал президент РФ. К примеру, вакцина от коронавируса должна стать доступна во всем мире, отметил Путин, предложив бесплатно предоставить сотрудникам ООН российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

По словам российского лидера, для восстановления мировой экономики после пандемии потребуются новые нестандартные решения. В качестве одного из таковых он предложил «расчистку от ограничений и санкций», которая «могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы».





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