Путин в ООН, отчуждение и наказание, частники в космосе
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня.
Пандемия коронавируса и ее последствия стали одной из главных тем речи президента России на сессии Генассамблеи ООН.
Пандемия, которая прямо затронула миллионы людей, стала принципиально новым вызовом, заявил Владимир Путин. Одна из первоочередных необходимостей в условиях пандемии – ликвидация преград для партнерства стран в сфере медицины, указал президент РФ. К примеру, вакцина от коронавируса должна стать доступна во всем мире, отметил Путин, предложив бесплатно предоставить сотрудникам ООН российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
По словам российского лидера, для восстановления мировой экономики после пандемии потребуются новые нестандартные решения. В качестве одного из таковых он предложил «расчистку от ограничений и санкций», которая «могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы».
Пакет законопроектов о запрете отчуждения территории РФ приняла Госдума в первом чтении.
Как заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в этих законах применена так называемая административная преюдиция. Это значит, что «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ», если правонарушение совершено впервые, будут наказываться в административном порядке. И только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность», пояснил Крашенинников. Уголовная ответственность предполагает до четырех лет лишения свободы за повторные призывы к отчуждению и до десяти лет тюрьмы, если за призывами последуют действия.
Российская частная компания была допущена к участию в конкурсе на создание ракеты-носителя - впервые в истории российской космической отрасли.
Подрядчику предстоит создать эскизный проект космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе на космодроме Восточный. Стартовая цена контракта составляет 407 миллионов рублей.
Конкуренцию частной компании в конкурсе составили Ракетно-космический центр «Прогресс», который изготавливает ракеты «Союз», летавшие в космос еще в 60-х годах прошлого века, и Центр Хруничева, производитель ракет-носителей «Протон» и «Ангара». «Протоны» известны целой чередой аварий, случившихся в прошлом десятилетии, «Ангара» - стоимостью запуска, который обходится вдвое дороже запуска «Протона».
Конкурс частная компания проиграла. Победителем стал Ракетно-космический центр «Прогресс», хотя частники предлагали выполнить заказ в два раза дешевле.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- В Москве скончались еще 16 пациентов с COVID-19
- Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления
- Министр культуры ушла на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус
- Макрон призвал Москву прояснить ситуацию с Навальным
- «Роскосмос» направит на МКС человека для съемок художественного фильма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru