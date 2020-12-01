Путин провёл встречу с главой Тюменской области
Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором, сообщает Ura.ru.
Президент отметил хорошие показатели развития региона, в частности, рост численности постоянного населения. По словам Путина, за первую половину текущего года показатели выросли на 0,9%.
В свою очередь, глава Тюменской области заметил, что в последнее десятилетие региону удалось добиться устойчивой динамики роста населения. По мнению Моора, такой рост и приток жителей из других регионов свидетельствует о росте качества жизни в Тюменской области.
Однако президент отметил, что в регионе есть ряд нерешённых вопросов: в частности, сохраняются проблемы аварийного жилья, загрязнения на водных объектах области, распространения инфекций.
Также в ходе встречи губернатор доложил Путину о ситуации с коронавирусом. По его словам, в последние две недели рост заболеваемости стабилизировался. Моор отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря ограничительным мерам и профилактике инфекции, а также выразил надежду на закрепление стабильных показателей.
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