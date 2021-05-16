Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин проведет заседание организационного комитета «Победа» на следующей неделе.

Также в планах президента встреча с иностранными дипломатами – они передадут российскому лидеру свои верительные грамоты. Официальная работа диппредставителей на территории России начнется только после этой церемонии.

Напомним, 24 июня 2021 года планируется провести в традиционном формате акцию «Бессмертный полк России». Об этом заявила Сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева ТАСС.