Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин проведет заседание организационного комитета «Победа» на следующей неделе.
Также в планах президента встреча с иностранными дипломатами – они передадут российскому лидеру свои верительные грамоты. Официальная работа диппредставителей на территории России начнется только после этой церемонии.
Напомним, 24 июня 2021 года планируется провести в традиционном формате акцию «Бессмертный полк России». Об этом заявила Сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева ТАСС.
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