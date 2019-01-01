Политика
55-летний Герой России, генерал-майор Юнус-бек Евкуров был главой Республики Ингушетия с 31 октября 2008 года.
Путин принял отставку Евкурова
26 июня20:33
Президент России принял досрочную отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, сообщает ТАСС.
Путин провел встречу с Евкуровым. Уходящий глава рассказал ему об итогах своей 11-летней работы на посту руководителя республики и лично попросил об отставке. Глава государства попросил его «ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы» нового главу Ингушетии.
55-летний Герой России, генерал-майор Юнус-бек Евкуров был главой Республики Ингушетия с 31 октября 2008 года.
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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Юнус-бек Евкуров