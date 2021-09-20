Путин предложил три кандидатуры на пост главы Дагестана
Президент РФ Владимир Путин внес в парламент Дагестана три кандидатуры для избрания на пост главы республики. Об этом сообщает пресс-служба Народного собрания Дагестана.
«Для избрания на пост главы Дагестана внесены следующие кандидатуры: Самир Абдулхаликов — член Избирательной комиссии Дагестана с правом решающего голоса, Камил Давдиев — заместитель председателя народного собрания республики и Сергей Меликов — врио главы республики», — цитирует сообщение ТАСС.
Предыдущий глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку в октябре прошлого года, заняв должность советника Путина. Во главе республики временно встал член Совета Федерации от Ставропольского края Сергей Меликов. Парламент назначил голосование по избранию главы Дагестана на 14 октября.
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