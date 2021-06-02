Путин поддержал идею об отчетах депутатов перед избирателями
Президент России Владимир Путин поддержал идею обязать депутатов Госдумы и партии парламента отчитываться о проделанной работе перед избирателями. Об этом глава государства заявил на встрече с руководством партии «Единая Россия» и участниками праймериз.
«Это касается не только депутатов, но и всех других людей, которые объявили целью своей работы и своей жизни служение стране, служение людям. А что касается депутатов Государственной Думы, то есть высшего представительного органа власти, высшего законодательного органа власти, то, конечно, так и нужно сделать», — цитирует президента МИР 24.
Кроме того, Путин выразил надежду, что депутаты-единороссы и сама партия проинформируют о результатах своей работы россиян, оказавших им доверие и направивших их в парламент.
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