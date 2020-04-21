Путин переговорил с Эрдоганом о коронавирусе и мирном атоме

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонную бьеседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они, в частности, обсудили ситуацию с коронавирусом и положение дел в сирийском Идлибе.

Кроме того, в центре внимания было сотрудничество Москвы и Анкары в атомной энергетике, сельскохозяйственной области и транспорте. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Главы государств договорились о дальнейших регулярных контактах на различных уровнях.

