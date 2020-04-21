Путин переговорил с Эрдоганом о коронавирусе и мирном атоме
21 апреля 202017:13
Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонную бьеседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они, в частности, обсудили ситуацию с коронавирусом и положение дел в сирийском Идлибе.
Кроме того, в центре внимания было сотрудничество Москвы и Анкары в атомной энергетике, сельскохозяйственной области и транспорте. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Главы государств договорились о дальнейших регулярных контактах на различных уровнях.
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21 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru