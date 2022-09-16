Путин одобрил вступление Белоруссии в ШОС
Москва поддерживает вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая на саммите ШОС в узбекском Самарканде.
По словам российского лидера, Москва последовательно выступали за полноформатное участие Минска в организации, поскольку Белоруссия - стратегический партнёр и союзник РФ. По мнению Путина, присоединение республики к ШОС повысит возможности объединения в политике, экономике, в сфере безопасности.
В этом году Белоруссия официально подала заявку на вступление в ШОС в качестве полноправного члена, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в качестве председательствующего сейчас в организации заявил о старте процедур по предоставлению Белоруссии членства в ШОС.
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