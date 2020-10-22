Путин: Поправки в Конституцию направлены не только на «обнуление» сроков президента

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию направлены "не только на то, чтобы представить действующему главе государства право избираться" на новые сроки.

Такое заявление он сделал в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, в первую очередь, поправки направлены на усиление суверенитета страны, а также обозначения перспектив развития и создания конституционного базиса.

Голосование по Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, по его результатам 77,92% голосовавших поддержали предложенные поправки. В конце сентября пакет законопроектов в развитие поправок в российской Конституции был внесен Путиным в Госдуму.

