Путин обвинил США в разработке новой ракеты до разрыва ДРСМД
Президент России Владимир Путин обвинил США в том, что те начали испытывать новую ракету задолго до выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).Об этом говорит скорость, с котором Вашингтон провел испытания.
Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финлядии Сауле Ниинисте в Хельсинки.
Также президент России заявил, что Москва будет работать над ракетами средней и меньшей дальности, но не намерена размещать их в регионах, где у США не будут установлены аналогичные системы вооружения.
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