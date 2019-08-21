Путин обвинил США в разработке новой ракеты до разрыва ДРСМД

Президент России Владимир Путин обвинил США в том, что те начали испытывать новую ракету задолго до выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).Об этом говорит скорость, с котором Вашингтон провел испытания.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финлядии Сауле Ниинисте в Хельсинки.

Также президент России заявил, что Москва будет работать над ракетами средней и меньшей дальности, но не намерена размещать их в регионах, где у США не будут установлены аналогичные системы вооружения.





