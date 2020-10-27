Путин не контактировал в ушедшим на самоизоляцию Лавровым
Российский президент Владимир Путин лично не контактировал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который ушел на самоизоляцию после поездки в Грецию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Ранее стало известно, что Лавров после возвращения из Греции ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом человеком. Все ранее запланированные мероприятия главы МИД перенесены на более поздний срок.
В апреле глава правительства Михаил Мишустин объявил, что заразился коронавирусом. Уже к 19 мая премьер-министр вновь приступил к рабочим обязанностям. После Мишустина коронавирусом переболела почти половина правительства, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства избежал заражения и до сих пор соблюдает все меры предосторожности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru