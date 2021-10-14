Путин назначил нового первого заместителя генпрокурора РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первым заместителем генпрокурора РФ назначен Анатолий Разинкин, сообщает пресс-служба Кремля.
Разинкин, ранее работавший заместителем генпрокурора, сменил на посту первого зама Александра Буксмана, который освободил должность в связи с достижением пенсионного возраста.
Кроме того, глава государства назначил Сергея Дябкина прокурором Тувы, Александра Илюшина - Волжским межрегиональным природоохранным прокурором, а Елену Макушенко - Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором.
Ранее Путин назначил Наталью Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде, сообщает RT.
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