Путин назначил нового первого заместителя генпрокурора РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первым заместителем генпрокурора РФ назначен Анатолий Разинкин, сообщает пресс-служба Кремля.

Разинкин, ранее работавший заместителем генпрокурора, сменил на посту первого зама Александра Буксмана, который освободил должность в связи с достижением пенсионного возраста.

Кроме того, глава государства назначил Сергея Дябкина прокурором Тувы, Александра Илюшина - Волжским межрегиональным природоохранным прокурором, а Елену Макушенко - Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором.

Ранее Путин назначил Наталью Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде, сообщает RT.

