Путин направил Макрону поздравление с Днём взятия Бастилии

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание лидеру Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Как отмечается в телеграмме, сотрудничество двух стран всегда играло важную роль в гарантии безопасности и стабильности на европейском континенте.

Путин выразил уверенность в дальнейшей совместной деятельности по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня в интересах народов России и Франции, а также Европы и всего мира.

В начале июля в пятой республике сменилось правительство. Новым премьер-министром Макрон назначил заместителя главы своей администрации Жана Кастекса. В время пандемии коронавируса он координировал работу по выходу страны из карантинных ограничений.

Отставка предыдущего кабинета Эдуара Филиппа произошла на фоне провала президентской партии «Вперед, Республика!» на региональных выборах в конце июня. Она не смогла занять ключевые посты, уступив «зелёным». Эмануэль Макрон обозначил три главные задачи для нового правительства - восстановление экономики после пандемии, улучшение социальной защиты, а также вопросы экологии.

