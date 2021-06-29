Путин и Назарбаев встретятся в Москве 30 июня
Встреча президента России Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоится в Москве 30 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что на переговорах планируется обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений, продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также актуальные международные темы.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает RT. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы взаимодействия в различных областях.
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