Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразили готовность к диалогу по двусторонней повестке и общемировым проблемам. Как информирует пресс-служба Кремля, в телефонном разговоре лидеры двух стран договорились обсудить актуальные международные темы, передает NEWS.ru.

Ранее стало известно, что в ходе беседы Джонсон от имени всего британского народа выразил признательность за решающий вклад СССР в победу над нацистской Германией. Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что в нашей стране помнят подвиг британских моряков, которые в составе конвоев доставляли в Советский Союз вооружение и материалы по ленд-лизу.

Кроме того, премьер-министр Великобритании в ходе телефонного разговора пригласил президента России на видеосаммит по разработке вакцины от коронавируса. Об этом проинформировал офис Бориса Джонсона, передает Life.ru. Британский премьер был выписан из больницы 12 апреля, где неделю лечился после заражения COVID-19. Джонсон сам признался, что медики даже не исключали летального исхода.

