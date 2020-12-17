«Проблем море». Путин сравнил падение ВВП в России и на Западе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «проблем море» в нынешнем году, но, по его словам, ВВП России упал меньше, чем на Западе.

По словам главы государства, падение ВВП в России составило 3,6 процента. Это меньше, чем во многих странах ЕС и в США.

Путин сообщил, что промышленное производство подсело на три процента, в основном из-за нефти. Президент также отметил, что к ноябрю виден рост обрабатывающей промышленности

Сегодня проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, она стартовала в полдень и может продлиться до четырех часов. Глава государства отвечает на вопросы журналистов и граждан страны в режиме видеоконференции из-за пандемии. На мероприятие были аккредитованы 774 журналиста.



