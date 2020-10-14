Бизнесмен Пригожин попал под санкции ЕС
Российский бизнесмен Евгений Пригожин попал в санкционный список ЕС по Ливии. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Европейский Совет 21 сентября сообщил о введении целевых ограничительных мер в отношении лиц и организаций, ответственных за нарушение прав человека в Ливии и причастных к нарушению эмбарго ООН на поставки оружия. Санкции предусматривают замораживание активов физических и юридических лиц. В отношении физических лиц также предусмотрен запрет на въезд в страны ЕС.
Сообщалось, что Евросоюз ввёл ограничения на передвижение против 17 лиц, а также заморозил активы 21 физического лица и 19 организаций.
В Ливии развернулось длительное противостояние правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Россия неоднократно подвергалась обвинениям в поддержке Хаффтара, в том числе силами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, с которой связывают бизнесмена Евгения Пригожина. Позже 21 августа стороны ливийского конфликта заявили о прекращении военных действий и работе над условиями выборов правительства страны.
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