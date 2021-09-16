Приговор оппозиционерам Знаку и Колесниковой обжалован в Белоруссии
Приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака оспорен в Верховном суде республики. Апелляционную жалобу подали адвокаты, сообщил телеграм-канал бывшего избирательного штаба Виктора Бабарико.
Минский областной суд 6 сентября приговорил Знака к 10 годам заключения, а Колесникову - к 11. По словам адвокатов, направленные сегодня можно условно считать «предварительными», поскольку, если бы это не было сделано, приговор вступил бы в законную силу 21 сентября.
Более полно доводы защиты будут представлены в дополнительном апелляционном обращении не позднее, чем за пять дней до заседания суда. Дата его начала пока неизвестна. Апелляции на приговор собираются подать и сами оппозиционеры, на что у них есть время до 20 сентября.
Колесниковой и Знаку вменили публичные призывы к действиям, направленным во вред государственной безопасности, заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также создание экстремистского формирования и руководство им.
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