Президент Южной Осетии выразил желание республики войти в состав РФ
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика желает войти в состав России. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Бибилова, республика намерена сделать соответствующие юридические шаги в ближайшее время.
Отмечается, что заявление Бибилова распространила пресс-служба «Единой России». В нем, в частности, говорится, что объединение с РФ является стратегической целью республики.
Бибилов отметил, что осетинский народ сейчас разделен и ему необходимо объединится в рамках одного государства. Северная Осетия является частью Российской Федерации.
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