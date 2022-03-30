Президент Южной Осетии выразил желание республики войти в состав РФ

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика желает войти в состав России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Бибилова, республика намерена сделать соответствующие юридические шаги в ближайшее время.

Отмечается, что заявление Бибилова распространила пресс-служба «Единой России». В нем, в частности, говорится, что объединение с РФ является стратегической целью республики.

Бибилов отметил, что осетинский народ сейчас разделен и ему необходимо объединится в рамках одного государства. Северная Осетия является частью Российской Федерации.