Президент ЦАР прибыл в Москву на антиколониальный форум
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прилетел в российскую столицу. Как сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, в графике президента РФ Владимира Путина пока не значится встреча с высоким гостем.
Главная цель визита руководителя ЦАР - участие в форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Мероприятие организовано партией «Единая Россия». Планируется, что в Москве Туадера встретится с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.
Песков объяснил, что Путин не сможет принять президента ЦАР из-за слишком насыщенного рабочего графика. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце 2023 года Центральноафриканская Республика заявила о желании вступить в БРИКС. Однако пока она не соответствует действующим критериям объединения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru