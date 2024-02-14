Президент ЦАР прибыл в Москву на антиколониальный форум

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прилетел в российскую столицу. Как сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, в графике президента РФ Владимира Путина пока не значится встреча с высоким гостем.

Главная цель визита руководителя ЦАР - участие в форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Мероприятие организовано партией «Единая Россия». Планируется, что в Москве Туадера встретится с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Песков объяснил, что Путин не сможет принять президента ЦАР из-за слишком насыщенного рабочего графика. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце 2023 года Центральноафриканская Республика заявила о желании вступить в БРИКС. Однако пока она не соответствует действующим критериям объединения.

