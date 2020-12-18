Президент Азербайджана встретился с главой ФСБ России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл встречу с директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александром Бортниковым, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Отмечается, что в ходе встречи глава Азербайджана и руководитель ФСБ обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, отметив, что обстановка стабилизировалась. Также Алиев и Бортников затронули вопросы урегулирования конфликта, выполнение соглашения о прекращении огня в регионе, сотрудничество России и Азербайджана в сфере безопасности.

Кроме того, глава ФСБ передал азербайджанскому президенту приветствия российского лидера Владимира Путина.

Ранее Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ заявил, что соглашение по Карабаху «в целом последовательно реализуется».

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В результате военных действий пострадало мирное население региона. Позже главами России, Армении и Азербайджана было принято трёхстороннее соглашение о прекращении огня. По условиям документа, с 10 ноября Армения и Азербайджан должны прекратить наступление и обменяться пленными. Кроме того, ряд районов Карабаха переходит под контроль азербайджанских ВС, а в регионе разместится российский миротворческий контингент.

