Президент Азербайджана встретился с главой ФСБ России
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл встречу с директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александром Бортниковым, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
Отмечается, что в ходе встречи глава Азербайджана и руководитель ФСБ обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, отметив, что обстановка стабилизировалась. Также Алиев и Бортников затронули вопросы урегулирования конфликта, выполнение соглашения о прекращении огня в регионе, сотрудничество России и Азербайджана в сфере безопасности.
Кроме того, глава ФСБ передал азербайджанскому президенту приветствия российского лидера Владимира Путина.
Ранее Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ заявил, что соглашение по Карабаху «в целом последовательно реализуется».
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В результате военных действий пострадало мирное население региона. Позже главами России, Армении и Азербайджана было принято трёхстороннее соглашение о прекращении огня. По условиям документа, с 10 ноября Армения и Азербайджан должны прекратить наступление и обменяться пленными. Кроме того, ряд районов Карабаха переходит под контроль азербайджанских ВС, а в регионе разместится российский миротворческий контингент.
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