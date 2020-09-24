Премия для Путина, новая «удаленка», арест квартиры Навального

Президента России Владимира Путина выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.

Заявку в Нобелевский комитет направил писатель Сергей Комков, который полагает, что если Путин не получит премию, то Нобелевский комитет «надо будет закрывать».

В Кремле к этому отнеслись философски.

«Если решение будет принято – прекрасно. Не будет принято – тоже ничего страшного», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме Путина, на Нобелевскую премию мира выдвинуты еще более 300 человек, среди них - шведская экоактивистка Грета Тунберг президент США Дональд Трамп, премьер-министры Израиля Биньямин Нетаньяху и Новой Зеландии Джасинда Ардерн, российский оппозиционер Алексей Навальный.





Суточный прирост больных коронавирусом в Москве перевалил за тысячную отметку.