Премия для Путина, новая «удаленка», арест квартиры Навального
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня.
Президента России Владимира Путина выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.
Заявку в Нобелевский комитет направил писатель Сергей Комков, который полагает, что если Путин не получит премию, то Нобелевский комитет «надо будет закрывать».
В Кремле к этому отнеслись философски.
«Если решение будет принято – прекрасно. Не будет принято – тоже ничего страшного», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кроме Путина, на Нобелевскую премию мира выдвинуты еще более 300 человек, среди них - шведская экоактивистка Грета Тунберг президент США Дональд Трамп, премьер-министры Израиля Биньямин Нетаньяху и Новой Зеландии Джасинда Ардерн, российский оппозиционер Алексей Навальный.
Суточный прирост больных коронавирусом в Москве перевалил за тысячную отметку.
Впервые с июня он составил 1050 пациентов. В связи с этим столичные власти выступили с предупреждением о необходимости соблюдать правила ношения закрывающих рот и нос медицинских масок в общественных местах и на транспорте. Кроме того, горожанам рекомендовано сократить количество контактов. По данным Московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, ежедневное число госпитализированных за последнюю неделю увеличилось примерно на 30%. С рекомендациями перевести сотрудников на «удаленку» уже выступила мэрия Москвы. Письма с таким предложением получат более 5 тысяч компаний. Именно перевод работников на «удаленку» стал одним из наиболее эффективных инструментов противодействия коронавирусу во время весенней вспышки заболевания, заявлял мэр Москвы Сергей Собянин.
Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального.
Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, пояснив, что исполнительные действия связаны с иском компании «Московский школьник». Иск был подан из-за статьи и видеоролика, посвященных проблемам организации истцом питания детей в детских садах и школах Москвы. Право требования долга по нему выкупил предприниматель Евгений Пригожин.
Как следует из данных Федеральной службы судебных приставов России, Навальный по исполнительному листу Арбитражного суда Москвы должен выплатить почти 29 миллионов рублей и еще два миллиона в качестве оплаты исполнительных сборов. Как рассказал НСН вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев, в районе Марьино, где находится квартира Навального, жилье в зависимости от метража может стоить от 6 до 15 миллионов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- Во Франции проверят информацию СМИ о беседе Путина и Макрона
- Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 32 млн человек
- РФ и Куба обсудят возобновление авиасообщения
- Су-27 поднялся в воздух из-за американского бомбардировщика над Польшей
- Министр экономики ФРГ поддержал «Северный поток-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru